В Липецкой области произошла вспышка африканской чумы свиней

ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Специалисты Липецкой областной ветеринарной лаборатории выявили африканскую чуму свиней (АЧС) на животноводческом предприятии Воловского района, где пало 31 животное, сообщает в четверг главное управление МЧС по региону.

Информация о вспышке африканской чумы свиней поступила в управление МЧС в 13.00 мск 6 сентября.

"При проведении лабораторных исследований в ОГБУ "Липецкая областная ветеринарная лаборатория" проб патологического материала от павших свиней, принадлежащих ООО "Племенное" Воловского района, село Захаровка, улица Школьная, 2-а получен положительный результат на африканскую чуму свиней", — говорится в сообщении.

Как пояснили РИА Новости в администрации Воловского района, на предприятии в период с 3 по 6 сентября пало 31 животное. В результате вспышки на ООО "Племенное" будут уничтожены четыре тысячи свиней, также подлежат изъятию от 150 до 400 голов животных близлежащих населенных пунктов.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.