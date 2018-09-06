Житель Калининграда убежал из магазина в кроссовках, взятых на примерку

КАЛИНИНГРАД, 6 сен — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали мужчину, убежавшего из спортивного магазина в кроссовках за 10 тысяч рублей, которые тот взял у продавца для примерки, возбуждено уголовное дело по статье о грабеже, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

"По версии полицейских, 36-летний житель областного центра зашел в один из павильонов торгового центра на Ленинском проспекте, попросил беговые кроссовки для примерки и убежал в них. Ущерб превысил 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Калининграду опросили свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения магазина и установили личность подозреваемого в грабеже. Полицейские изъяли кроссовки. В отношении подозреваемого дознаватели полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж), максимальное наказание по которой до четырех лет лишения свободы.