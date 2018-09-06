В правительстве Иркутской области проводят выемку документов

ИРКУТСК, 6 сен — РИА Новости. Выемку документов проводят в здании правительства Иркутской области, следственные действия должны помочь в работе комиссии Генпрокуратуры РФ, которая с конца августа проверяет исполнение в регионе лесного законодательства, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областной прокуратуры Александр Семенов.

"Выемка документов проводится в плановом режиме. Она инициирована в связи с работой комиссии Генпрокуратуры РФ и связана с проверкой исполнения в регионе лесного законодательства", — сообщил собеседник агентства. Он отметил, что ничего внештатного в этой ситуации нет.

Ранее сообщалось, что комиссия Генеральной прокуратуры РФ в ходе проверки исполнения законодательства о сохранности лесов в Иркутской области вскрыла масштабные нарушения, связанные с незаконными вырубками. По данным надзорного ведомства Приангарья, в результате проверок вскрыты факты хищений древесины ценных пород под видом санитарных рубок. Отмечалось, что нарушения природоохранного законодательства связаны, в частности, с действиями должностных лиц министерства лесного комплекса Иркутской области.