В Крыму концентрация диоксида серы все еще превышает допустимые значения

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Концентрация диоксида серы в воздухе после химического выброса с завода "Крымский Титан" все еще превышает предельно допустимые значения в Армянске в 1,4 раза, а в Перекопе — более чем вчетверо, сообщает в четверг МЧС России.

Инцидент произошел в конце августа, из-за выброса сернистого ангидрида на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. По заявлению властей, ЧП произошло из-за испарения содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан". Работа завода приостановлена.

По уверению главы Крыма Сергея Аксенова, здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что в город лично приехала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Возбуждено уголовное дело.

"По состоянию на шесть утра, лабораторией Роспотребнадзора зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по диоксиду серы в городе Армянске в 1,4 раза, населенном пункте Перекоп в 4,2 раза", — говорится в релизе.

Продолжается непрерывный мониторинг окружающей среды. Всего к работам привлечены более 220 человек и 55 единиц техники.

Ранее Аксенов назвали инцидент беспрецедентным. По его словам, как долго продлится ситуация, "сейчас никто не скажет". "В Советском Союзе такой ситуации не было нигде ни разу. Рецепта нет. Мы его вместе вырабатываем", — говорил глава республики.

Диоксид серы умеренно опасен для здоровья. Вдыхание способно спровоцировать кашель и нарушение дыхания, вплоть до отека легких. Прямой контакт со слизистыми оболочками любых органов приводит к тяжелым аллергическим реакциям.

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