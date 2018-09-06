Сбой произошел на красной ветке метро Москвы

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сбой в движении произошёл на юго-западном участке Сокольнической линии московского метро, поезда следовали с увеличенными интервалами, на данный момент движение введено в график, говорится в официальном микроблоге столичной подземки в Twitter.

На юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 сентября 2018 г.

"На юго-западном участке Сокольнической линии увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам. Движение поездов введено в график", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости очевидец, севший в поезд в сторону центра на станции "Университет" около 9.00 мск, до "Фрунзенской" состав добирался 40 минут, постоянно останавливаясь в туннелях. По информации другого очевидца, на станциях объявляли, что движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами, на станциях "Университет" и "Воробьевы горы" поезд стоял около 10 минут.

Движение поездов на Сокольнической линии введено в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 6 сентября 2018 г.

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