Тайфун "Джеби" оставил без света 17 населенных пунктов в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Семнадцать населенных пунктов в Хабаровском крае остаются без электроснабжения в результате прохождения тайфуна "Джеби", сообщает региональный главк МЧС РФ.
"По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 6 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов в шести районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском. Аварийными бригадами электросетей оперативно ведутся работы по устранению нарушений на линиях электропередачи", — говорится в сообщении.
Автодорожное и железнодорожное сообщение не нарушено.
Циклон смещается на север в сторону Охотского моря. В течение дня здесь ожидаются осадки, местами очень сильные, усиление ветра до 25-30 м/с.