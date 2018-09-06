Тайфун "Джеби" оставил без света 17 населенных пунктов в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Семнадцать населенных пунктов в Хабаровском крае остаются без электроснабжения в результате прохождения тайфуна "Джеби", сообщает региональный главк МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что Хабаровский край находится под властью тайфуна "Джеби" со вторника, в регионе идут сильные и очень сильные дожди, отмечается штормовой ветер. В городе Советская Гавань в среду ветром сорвало часть кровли со здания школы. Пострадала 12-летняя девочка, она госпитализирована с переломом ноги. В Ванинском районе поваленное ветром дерево упало на женщину с ребенком, они были доставлены в больницу. Пострадавшая женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, ребенок не пострадал. Прокуратура накануне сообщала о более 15 тысячах жителей Совгавани и нескольких поселках, оставшихся без электроэнергии.

"По состоянию на 07.00 хбр (00.00 мск) 6 сентября, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края без электроснабжения остаются 17 населенных пунктов в шести районах: Советско-Гаванском, Ульчском, Нанайском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском. Аварийными бригадами электросетей оперативно ведутся работы по устранению нарушений на линиях электропередачи", — говорится в сообщении.

Автодорожное и железнодорожное сообщение не нарушено.

Циклон смещается на север в сторону Охотского моря. В течение дня здесь ожидаются осадки, местами очень сильные, усиление ветра до 25-30 м/с.