Паромное сообщение между Сахалином и материком возобновлено

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Паромная переправа Сахалин – материк в четверг возобновила работу, приостановленную на двое суток из-за тайфуна "Джеби", сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по развитию АО "ТЭК "Дальтранссервис" Геннадий Котликов.

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечался ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение, закрыта паромная переправа.

"Функционирование морской линии Холмск – Ванино было прекращено во вторник в связи со штормом в Татарском проливе. До тайфуна все три парома ушли на материк и непогоду пережидали на рейде Ванинского порта. В четверг первым в 12.20 (04.20 мск) взял курс на Сахалин грузовой дизель-электроход "Сахалин-10". В настоящее время "Сахалин-9" стоит под погрузкой железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта. В течение ближайших двух часов он также покинет Ванино и направится в Холмск. Паром "Сахалин-8" стартует также 6 сентября в 16.00 (08.00 мск)", — рассказал собеседник агентства.

По словам Котликова, все три морских судна прибудут в Холмск в пятницу. В этот же день после обработки груза они отправятся на Ванино.

В пятницу на Сахалин возвращается катамаран "Пингвин-32" из Вакканая. Судно задействовано на морском сообщении Сахалина с Японией. В 08:30 (00.30 мск) судно отправляется из порта на Хоккайдо в Корсаков, а уже в 17:00 (09.00) направится в обратный рейс в Японию.