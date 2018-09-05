В Калининграде завели дело после нападения женщины с топором на фельдшера

КАЛИНИНГРАД, 5 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Калининграда, угрожавшей топором приехавшему на вызов фельдшеру, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

Ранее сообщалось, что 53-летняя жительница Калининграда вызвала на дом бригаду скорой помощи. Когда фельдшер зашла в квартиру, женщина заперла за ней дверь, схватила топор и несколько раз попыталась накинуться. Фельдшер закрылась в одной из комнат и позвонила в полицию, росгвардейцы и полицейские вызволили ее, а нападавшую передали полиции.

"По материалам проверки участковых уполномоченных УМВД России по Калининграду дознаватели полиции возбудили уголовное дело в отношении 53-летней жительницы областного центра. Действия фигурантки квалифицированы по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)", — говорится в сообщении.

Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в ведомстве, подозреваемая дала признательные показания, расследование дела продолжается.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников скорой помощи. Проблему защиты врачей обсуждал с президентом Владимиром Путиным глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручал проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков.