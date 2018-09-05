Подземные толчки на Урале продолжатся еще несколько суток, считает эксперт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен – РИА Новости. Повторные сейсмические толчки, наблюдаемые в среду после землетрясения в Челябинской области, могут продолжаться в течение нескольких суток, сообщил РИА Новости профессор кафедры астрономии и геодезии Института естественных наук УрФУ Юрий Хачай.

По данным регионального ГУМЧС, в Катав-Ивановском муниципальном районе в среду в 03.58 (01.58 мск) зафиксирована сейсмическая активность на глубине 10 километров. Разрушений зданий и сооружений нет, погибших и пострадавших нет. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, сейсмоактивность зафиксирована в 7 километрах северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы, магнитуда землетрясения составила 5,5. В 12.27 (10.27 мск) зафиксировано второе землетрясение магнитудой 4,4, очаг располагался на глубине 2 километра.

"Афтершоки от крупных землетрясений наблюдается до трех-четырех суток. В принципе они возможны у нас в течение нескольких суток", – сказал собеседник агентства, отметив, что афтершоки по магнитуде значительно меньше, чем основные толчки.

Профессор УрФУ добавил, что повторные толчки возникают из-за того, что продолжается разрядка того напряжения, которое накопилось в структурах земной коры.

"Есть еще форшоки – предвестники того удара, который может произойти. Если форшоки есть, важно не пропустить, чтобы дать краткосрочный прогноз времени и места события. Но у нас на Урале очень редкая сейсмическая сеть, фактически наблюдений мало, они недостаточно подробно ведутся, потому что всегда считалось, что у нас малосейсмичная территория. Поэтому сильное событие может произойти без уведомления. И предсказать это заранее очень сложно", – заключил Хачай.