На Сахалине из-за тайфуна за восемь часов выпала месячная норма осадков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Тайфун "Джеби" обеспечил за восемь часов сахалинский город Поронайск месячной нормой осадков, сообщил в среду РИА Новости мэр Поронайского района Александр Радомский.

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение.

"За восемь часов в городе выпала месячная норма осадков – 133,6 миллиметра. Массив осадков пришелся с 11.00 (03.00 мск) до 15.00 (07.00 мск). С ним не смогли сразу справиться ливневые стоки, которые оказались забиты мусором и грязью. Однако к 20.00 центральная площадь и прилегающая к ней улица Октябрьская полностью освобождены от воды", — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя районного отдела ГО и ЧС Владимира Ахметшина, в зоне подтопления оказались восемь частных домов, где вода затопила подвалы, и одно двухэтажное жилое здание.

"В последнем подвал отсутствует, поэтому дождевая вода, с которой также не справились ливневые стоки, пошла на первый этаж. В пострадавших домах продолжают работать сотрудники Поронайской коммунальной компании, они откачивают оставшуюся воду", — рассказал Ахметшин.

В целом, по словам собеседника, "катастрофы вселенского масштаба" в районе не наблюдалось. "Многие горожане с удовольствием делали селфи со спиннингами и удочками на фоне залитой водой площади во время самых интенсивных осадков. На площади располагается стоянка, поэтому единственной проблемой автомобилистов было добраться до машин в туфлях", — добавил собеседник.

В настоящее время сотрудники муниципального предприятия "Управдом" и местные пожарные помогают в ликвидации последствий тайфуна в селах Гастелло и Восток.

Звонки от населения поступали во время пика прохождения тропического циклона в основном по поводу затопления придомовых территорий, заключил Ахметшин.