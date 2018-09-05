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Происшествия

На Сахалине из-за тайфуна за восемь часов выпала месячная норма осадков

(обновлено: 13:18 05.09.2018)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 сен – РИА Новости. Тайфун "Джеби" обеспечил за восемь часов сахалинский город Поронайск месячной нормой осадков, сообщил в среду РИА Новости мэр Поронайского района Александр Радомский.

Последствия прохождения тайфуна Джеби в Осаке, Япония. 4 сентября 2018
© AFP 2018 / JIJI PRESS
Тайфун "Джеби" оставил без электричества более 1,2 млн человек в Японии

В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна "Джеби", в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. В регионе приостановили движение пассажирских поездов, нарушено авиасообщение.

"За восемь часов в городе выпала месячная норма осадков – 133,6 миллиметра. Массив осадков пришелся с 11.00 (03.00 мск) до 15.00 (07.00 мск). С ним не смогли сразу справиться ливневые стоки, которые оказались забиты мусором и грязью. Однако к 20.00 центральная площадь и прилегающая к ней улица Октябрьская полностью освобождены от воды", — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя районного отдела ГО и ЧС Владимира Ахметшина, в зоне подтопления оказались восемь частных домов, где вода затопила подвалы, и одно двухэтажное жилое здание.

"В последнем подвал отсутствует, поэтому дождевая вода, с которой также не справились ливневые стоки, пошла на первый этаж. В пострадавших домах продолжают работать сотрудники Поронайской коммунальной компании, они откачивают оставшуюся воду", — рассказал Ахметшин.

Волны, вызванные тайфуном Джеби в Японии. 4 сентября 2018 года
© REUTERS / Kyodo
В Осаке затопило аэропорт из-за тайфуна "Джеби"

В целом, по словам собеседника, "катастрофы вселенского масштаба" в районе не наблюдалось. "Многие горожане с удовольствием делали селфи со спиннингами и удочками на фоне залитой водой площади во время самых интенсивных осадков. На площади располагается стоянка, поэтому единственной проблемой автомобилистов было добраться до машин в туфлях", — добавил собеседник.

В настоящее время сотрудники муниципального предприятия "Управдом" и местные пожарные помогают в ликвидации последствий тайфуна в селах Гастелло и Восток.

Звонки от населения поступали во время пика прохождения тропического циклона в основном по поводу затопления придомовых территорий, заключил Ахметшин.

Самый мощный за четверть века тайфун "Джеби" в Японии
© AFP 2018 / Jiji PressТайфун пронесся по региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Осаке, Япония
© AFP 2018 / Jiji Press
Тайфун пронесся по региону Кинки, где расположены крупные города Осака, Кобе и Киото.
© AFP 2018 / Jiji PressПогибли более 10 человек, еще около 600 пострадали.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
Погибли более 10 человек, еще около 600 пострадали.
© REUTERS / KyodoБолее миллиона человек в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без света.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Осаке, Япония. 4 сентября 2018
© REUTERS / Kyodo
Более миллиона человек в префектурах Осака, Гифу, Миэ и Айти остались без света.
© REUTERS / KyodoЗатоплен международный аэропорт Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и подземный этаж терминала.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© REUTERS / Kyodo
Затоплен международный аэропорт Кансай. Под водой оказались взлетно-посадочная полоса и подземный этаж терминала.
© REUTERS / Toru HanaiТайфун "Джеби" в Токио.Девушка идет с зонтом во время сильного ветра, вызванного тайфуном Джеби, Токио, Япония
© REUTERS / Toru Hanai
Тайфун "Джеби" в Токио.
© REUTERS / KyodoВ здании аэропорта Кансай оказались заблокированы почти три тысячи человек.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© REUTERS / Kyodo
В здании аэропорта Кансай оказались заблокированы почти три тысячи человек.
© REUTERS / KyodoСкорость ветра в районе воздушной пристани достигала 209 километров в час.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© REUTERS / Kyodo
Скорость ветра в районе воздушной пристани достигала 209 километров в час.
© REUTERS / Kyodo"Кансай" расположен на искусственном острове, а единственный оттуда мост поврежден снесенным с якоря танкером.Волны, вызванные тайфуном Джеби в Японии. 4 сентября 2018 года
© REUTERS / Kyodo
"Кансай" расположен на искусственном острове, а единственный оттуда мост поврежден снесенным с якоря танкером.
© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi NewspaperЖелезнодорожное сообщение было приостановлено. Наземный транспорт ходил с многочасовыми задержками.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© AP Photo / Sayaka Kamohara/ Mainichi Newspaper
Железнодорожное сообщение было приостановлено. Наземный транспорт ходил с многочасовыми задержками.
© AFP 2018 / JIJI PRESSНаблюдались перебои в работе сотовой связи и интернета.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Осаке, Япония. 4 сентября 2018
© AFP 2018 / JIJI PRESS
Наблюдались перебои в работе сотовой связи и интернета.
© AFP 2018 / Jiji PressОбычно оживленные городские улицы опустели.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
Обычно оживленные городские улицы опустели.
© AFP 2018 / Jiji PressСамый мощный за 25 лет тайфун еще долго будут обсуждать в школах, магазинах и на рабочих местах.Последствия прохождения тайфуна Джеби в Японии
© AFP 2018 / Jiji Press
Самый мощный за 25 лет тайфун еще долго будут обсуждать в школах, магазинах и на рабочих местах.
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