У обвиняемого в убийстве полицейского в метро нашли футболку в "крови"

Нурлан Муратов, подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро Курская в Москве

Нурлан Муратов, подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро Курская в Москве

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Следователи нашли дома у обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве футболку со следами, похожими на кровь, ее принадлежность установит экспертиза, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК Юлия Иванова.

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро "Курская". Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 1995 года рождения, который от полученных травм скончался. Подозреваемый был задержан. Как заявил источник РИА Новости, по предварительным данным, мужчина выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Сам задержанный своей вины не признает.

"В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови", — сказала Иванова.

Она добавила, что в среду следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.