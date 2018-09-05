В Хабаровском крае сильный ветер сорвал крышу школы

ХАБАРОВСК, 5 сен — РИА Новости. Кровлю со здания школы сорвало сильным порывом ветра в городе Советская Гавань Хабаровского края, где в среду бушует тайфун "Джеби", пострадала школьница, сообщили РИА Новости в ЕДДС администрации района.

"Сильными порывами ветра со школы сорвало кровлю. Пострадала одна девочка, ее отвезли в больницу, но с ней все в порядке. Других сообщений о пострадавших не поступало. В городе сильными порывами ветра также повалено около 120 деревьев, где-то они висят на проводах, где то лежат поперек дорог. Частично город обесточен, сколько именно домов под отключением выясняется", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас в городе сильный ветер. Дождь уже прекратился. Масштаб повреждений городскому хозяйству устанавливается.

Со вторника Хабаровский край находится под влиянием тайфуна "Джеби", в регионе идут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. В ночь на среду в Советско-Гаванском районе выпало 63 миллиметра осадков за 12 часов, что считается опасным явлением.

По факту травмирования ребенка сорванной со школы кровлей возбуждено уголовное дело, сообщает в среду СУСК РФ по Хабаровскому краю. По информации ведомства, в результате падения фрагментов крыши 12-летняя девочка получила перелом ноги, ее доставили в больницу.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СУСК. Из Хабаровска к месту происшествия выехали криминалисты и эксперт краевого следственного управления.