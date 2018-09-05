В Хабаровском крае сильный ветер сорвал крышу школы

ХАБАРОВСК, 5 сен — РИА Новости. Кровлю со здания школы сорвало сильным порывом ветра в городе Советская Гавань Хабаровского края, где в среду бушует тайфун "Джеби", пострадала школьница, сообщили РИА Новости в ЕДДС администрации района.
"Сильными порывами ветра со школы сорвало кровлю. Пострадала одна девочка, ее отвезли в больницу, но с ней все в порядке. Других сообщений о пострадавших не поступало. В городе сильными порывами ветра также повалено около 120 деревьев, где-то они висят на проводах, где то лежат поперек дорог. Частично город обесточен, сколько именно домов под отключением выясняется", — сказал собеседник.
По его словам, сейчас в городе сильный ветер. Дождь уже прекратился. Масштаб повреждений городскому хозяйству устанавливается.
Со вторника Хабаровский край находится под влиянием тайфуна "Джеби", в регионе идут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра достигают 23 метров в секунду. В ночь на среду в Советско-Гаванском районе выпало 63 миллиметра осадков за 12 часов, что считается опасным явлением.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СУСК. Из Хабаровска к месту происшествия выехали криминалисты и эксперт краевого следственного управления.
В городе Советская Гавань (Хабаровский край) сорванная тайфуном школьная кровля упала на 12-летнюю девочку, которая с перелом ноги доставлена в больницу.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 5 сентября 2018 г.
Возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты СКР, назначена строительно-техническая экспертиза pic.twitter.com/Q1KfhF8ipN