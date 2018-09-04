В Крыму возбудили уголовное дело после выброса испарений в Армянске

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил обращения с экологически опасными веществами возбуждено после выброса в атмосферу испарений с завода "Крымский титан" в Армянске на севере Крыма, сообщила во вторник пресс-служба управления СК по Крыму.

В Армянске во вторник было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. "Крымский титан" был остановлен на две недели. Аксенов заявил, что здоровью жителей ничего не угрожает, но всех детей Армянска отправят отдыхать в санатории и лагеря в других районах Крыма. Прибывшая в город глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очистные сооружения завода проверят.

"Следственным отделом по городу Красноперекопск… по результатам… процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)", — сообщили в ведомстве.

Предыдущий случай загрязнения атмосферы на севере полуострова был зафиксирован в конце августа. Из-за выброса загрязняющего вещества 23-24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. Причиной выброса, по предварительным данным, стало испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

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