МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Исполнительный лист о взыскании штрафа в 130 миллионов рублей с осужденного за получение взятки экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева поступил приставам, сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления ФССП по Москве.

"Исполнительный документ о взыскании с Улюкаева А.В. штрафа в размере 130 433 400 рублей, выданный Замоскворецким районным судом г. Москвы, поступил в УФССП России по Москве. 31 августа 2018 года… возбуждено исполнительное производство, — сказал собеседник агентства.