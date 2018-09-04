Источник рассказал, где работал обвиняемый в убийстве полицейского в Москве

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Обвиняемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве работал на момент преступления на крупной кондитерской фабрике "Рот Фронт", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро "Курская". Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 1995 года рождения, который от полученных травм скончался. Подозреваемый был задержан. Как заявил источник РИА Новости, по предварительным данным, мужчина выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову. Сам задержанный своей вины не признает.

"На момент задержания он занимал должность оператора на кондитерской фабрике "Рот Фронт", ранее не судим. Мужчина зарегистрирован в Оренбурге, проживает в Москве", — пояснил источник.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь полицейского. По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы. С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и другие следственные действия. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.