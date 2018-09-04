На сотрудника Центра "Э" по СКФО завели дело о пытках

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Уголовное дело о пытках током возбуждено против замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО Рустама Жилетежева, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

"Уголовное дело о пытках задержанного возбуждено в отношении замначальника отдела Центра противодействия экстремизму ГУ МВД России по СКФО", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, от 38-летнего жителя Карачаево-Черкесской Республики поступило заявление о пытках, в том числе электрическим током, которые к нему применили сотрудники полиции, среди которых был Жилетежев.

Медики выявили на теле потерпевшего кровоподтеки и следы контакта с проводником электрического тока, уточняется в сообщении. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и всех возможных причастных.

Как следует из показаний потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма склоняли его к сотрудничеству и даче ложных показаний по ранее совершенному преступлению, уточнили в пресс-службе регионального СУСК. После того, как мужчина отказался, его стали пытать.

Дело в отношении Жилетежева возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий", добавляется в сообщении.