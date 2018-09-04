МАХАЧКАЛА, 4 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали руководителя республиканского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магамедрасула Омарова. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
На балансе Упрдора "Каспий" находится более тысячи километров федеральных автодорог в четырех субъектах.
Борьба с коррупцией
В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, с февраля начала работать специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывшего премьер-министра, двух его замов и министра образования, а также экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы и замглавы таможни.
В большинстве случаев задержанным вменяется коррупция.
Кроме того, Генпрокуратура нашла многочисленные нарушения в работе республиканских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Ущерб от незаконной передачи земель и недвижимости в Дагестане оценили в более чем в 143 миллиона рублей.
По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых приступили к работе без конфликтов с местными командами и радикальных шагов.
В одном из выступлений, уже будучи на новой должности, Васильев жестко раскритиковал "безобразную" работу правительства республики, бюджет которой на 75 процентов дотируется из федерального центра. Позднее он отправил правительство в отставку.