МАХАЧКАЛА, 4 сен — РИА Новости. В Дагестане задержали руководителя республиканского филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магамедрасула Омарова. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

В офисе организации идут обыски, добавил собеседник агентства. Он не уточнил, что именно вменяют Омарову.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На балансе Упрдора "Каспий" находится более тысячи километров федеральных автодорог в четырех субъектах.

В северокавказской республике, одном из самых бедных российских регионов, с февраля начала работать специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию задержали верхушку правительства — уже бывшего премьер-министра, двух его замов и министра образования, а также экс-руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы и замглавы таможни.

Также задержаны мэр и главный архитектор Махачкалы.

В большинстве случаев задержанным вменяется коррупция.

Кроме того, Генпрокуратура нашла многочисленные нарушения в работе республиканских управлений Росприроднадзора и Росреестра. Ущерб от незаконной передачи земель и недвижимости в Дагестане оценили в более чем в 143 миллиона рублей.

По мнению экспертов, борьба с коррупцией в Дагестане началась с подачи нового врио главы республики Владимира Васильева. Он стал исключением среди новых губернаторов, большинство которых приступили к работе без конфликтов с местными командами и радикальных шагов.