В Марий Эл сотрудника колонии обвинили в ранении ножом осужденного

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен — РИА Новости. Сотрудник колонии в Марий Эл, обвиняемый в превышении должностных полномочий и ранении ножом осужденного, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

По данным следствия, утром 25 декабря 2017 года в исправительной колонии №5, расположенной в Советском районе республики, младший инспектор застал осужденного, который должен был убирать снег на территории, в помещении для приема пищи. В ходе разговора обвиняемый нанес нарушителю распорядка удар ножом по кисти левой руки.

"В отношении 27-летнего младшего инспектора колонии было заведено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, сопряженное с применением насилия". С целью изобличения виновного проведено шесть судебно-медицинских экспертиз, три психофизиологических исследования, допрошено 16 свидетелей. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", — говорится в сообщении.