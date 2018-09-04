В Курской области более 107 тысяч человек остались без газоснабжения

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Более 107 тысяч человек, по уточненным данным, остались без газоснабжения в результате разрыва трубы диаметром 529 миллиметров на газопроводе в Курской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее в докладе ситуационно-аналитического центра Минэнерго сообщалось, что авария на газопроводе в Курской области оставила без газоснабжения 43 тысячи абонентов в городе Железногорске. По данным ведомства, разрыв трубы диаметром 500 миллиметров на газораспределительной станции города Железногорск произошел во вторник 01.43 мск в населенном пункте Пасерково.

"Снижены параметры газоснабжения 27 населенных пунктов, в которых проживают более 107 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего без газоснабжения остались 2,63 тысячи жилых домов. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 21.00 вторника.