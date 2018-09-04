МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Следственный комитет предъявил обвинение подозреваемому в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве, сообщили в ведомстве.
По уголовному делу назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и другие судебные экспертизы.
Преступление произошло в ночь на понедельник. Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 1995 года рождения, который скончался на месте. Как заявил источник РИА Новости, подозреваемый выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову.
Сам обвиняемый утверждает, что не стрелял в полицейского.
"Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел. <…> Я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю", — рассказал мужчина.
Он добавил, что после выстрела испугался и убежал.