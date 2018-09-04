В Приморье в преддверии тайфуна направили дополнительные подразделения МЧС

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Дополнительные подразделения МЧС России направлены еще в два района Приморья, где ожидается основной удар тайфуна Jebi, сообщает Сибирский региональный центр МЧС России.

Ранее из-за тайфуна Soulik в Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации. Свыше 550 семей в крае уже значатся в списках на получение компенсации за подтопление домов и участков, потерю урожая. Дожди в районах края продолжаются, а утром 5 сентября ожидается подход тайфуна Jebi. В Тернейский район прибыла аэромобильная группа приморских спасателей, в Красноармейский район – хабаровские спасатели.

"Подразделения МЧС России усиливают прибрежные районы Приморского края, где уже идут ливни, которые приведут к повышению уровней горных рек от 2 до 3 метров… Отряды спасателей дополнительно прибыли в Хасанский, Октябрьский, Тернейский районы", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают жителей и гостей Приморья воздержаться от дальних поездок и выездов за пределы населённых пунктов.