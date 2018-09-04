У хабаровчанки изъяли героин стоимостью более 20 миллионов рублей

ХАБАРОВСК, 4 сен — РИА Новости. Сотрудники УФСБ в Хабаровске изъяли у местной жительницы более 9,5 килограмма героина, стоимость которого на "черном рынке" превышает 20 миллионов рублей, возбуждено дело, сообщает краевое управление ФСБ России.

Информацию о том, что в регионе действует сеть по реализации сильнодействующих наркотиков, сотрудники краевого УФСБ получили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. По данным оперативников, возглавляла сеть ранее судимая 44-летняя хабаровчанка.

"В момент реализации хабаровчанкой крупной партии наркотиков она была задержана сотрудниками ФСБ с поличным", — рассказали в управлении.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по статьям "покушение на преступление" и "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств". Обвиняемая арестована и отправлена в СИЗО, ей грозит вплоть до пожизненного срока.