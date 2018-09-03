Подозреваемый в убийстве полицейского в Москве заявил, что не стрелял

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве полицейского на станции метро "Курская" в Москве заявил, что не стрелял в правоохранителя, а убежал после услышанного звука выстрела, об этом мужчина рассказал во время допроса, видео которого обнародовали в столичном управлении МВД.
Преступление произошло в ночь на понедельник около полуночи на станции метро "Курская". Мужчина выстрелил в сотрудника полиции 1995 года рождения, который от полученных травм скончался. СК возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника полиции". Подозреваемый задержан, его допрашивают. Следователи выясняют мотивы преступления. Как заявил источник агентства, по предварительным данным, подозреваемый выхватил табельное оружие у полицейского и выстрелил сержанту в голову.
"Мне сказали стоять возле двери кабинета, полицейский внутрь зашел… я слышал звук стрельбы, стрелял не я, кто стрелял, я не знаю", — пояснил подозреваемый.
Он пояснил, что после выстрела испугался и убежал. Подозреваемый рассказал, что его остановили на станции метро для проверки документов, которых у него с собой не оказалось. Задержанный признался, что перед произошедшим употреблял алкоголь. По его словам, в Москве проживает с 2007 года, является гражданином России.
На кадрах опубликованного СК РФ видео с места преступления видно, как подозреваемый разговаривает с уборщицей метрополитена. После он указывает на подсобное помещение в углу платформы. Как только женщина начинает идти к двери помещения, подозреваемый садится в прибывший поезд и уезжает (впоследствии его задержали). В это время сотрудница метрополитена, вероятно, увидев тело сотрудника полиции, бежит звать на помощь.
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