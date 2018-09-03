В Мордовии возбудили дело после гибели рабочих в канализационном колодце

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех сотрудников "Водоканала" в канализационном колодце в городе Ковылкино, сообщает следственное управление СК РФ по Мордовии.

По предварительным данным, днем 31 августа в Ковылкино во время работ по пробивке канализации в канализационном колодце в результате отравления неустановленным веществом погибли три слесаря аварийно-восстановительных работ ООО "Водоканал-Ковылкинский".

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц". Проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, с целью установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы", — говорится в сообщении.

В рамках расследования следователи дадут юридическую оценку действиям лиц, ответственных за технику безопасности и охрану труда в указанной организации, добавили в СК.