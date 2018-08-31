Шесть человек пострадали при взрыве на заводе в Дзержинске

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. Архивное фото

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате взрыва на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

"Во время происшествия на заводе им. Я.М. Свердлова пострадали шесть человек. Из них двое обратились за амбулаторной помощью, трое доставлены в больницу скорой медицинской помощи города Дзержинска, они находятся в состоянии средней тяжести. Еще один пострадавший переведен в Российский ожоговый центр (Университетскую клинику Приволжского исследовательского медицинского университета) и находится в тяжелом, стабильном состоянии", — говорится в сообщении регионального минздрава.

По поступившей ранее информации, три человека в результате ЧП погибли.

Количество пропавших без вести на данный момент разнится: главный инженер завода, исполняющий обязанности директора Михаил Лебедев сообщил о пяти, в Следственном комитете говорят о двух.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Следователи продолжают работать на месте ЧП, устанавливаются причины произошедшего.

ЧП произошло при ликвидации противотанковых фугасных мин, сообщил Лебедев.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области утром в пятницу произошел взрыв в здании утилизации мин. Это предприятие — одно из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.