НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 авг — РИА Новости. Женщину, получившую 80% ожогов тела при взрыве на заводе имени Свердлова, везут в нижегородский ожоговый центр, четверо остаются в больнице Дзержинска, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов.

На территории завода имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области произошел взрыв в здании утилизации мин. Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что при взрыве на заводе ранения получили девять человек, трое из них погибли. В 13.00 пожар был потушен.

"При происшествии на заводе пострадали пять человек. Четверо из них пока находятся в Дзержинске в больнице скорой медицинской помощи, одну женщину 1984 года рождения везут в Нижний Новгород в ожоговый центр. У нее 80% ожогов тела, ожоговый шок. Из Дзержинска ее перевозит специальная реанимационная бригада", — рассказал Никонов.

Он добавил, что четверо других пострадавших находятся в достаточно тяжелом состоянии. "Для транспортировки больных должны быть определенные показания. Если у местных врачей хватит квалификации для их лечения, пациентов оставят в Дзержинске в БСМП", — добавил Никонов.

Расположенный в Нижнем Новгороде ожоговый центр работает при Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.