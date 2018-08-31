МЧС сообщило о ликвидации пожара на заводе в Дзержинске‍

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На крупном оборонном заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области ликвидировали возгорание, сообщил представитель регионального МЧС.
О взрыве сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его информации, инцидент произошел в цехе по производству аммонала.
Позднее на сайте предприятия появилось сообщение, что на заводе произошел хлопок в корпусе для утилизации мин.
"Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно", — говорится в сообщении.
Представитель экстренных служб региона назвал нарушение правил безопасности при производстве работ предварительной причиной происшествия.
Тушение пожара
Позднее пожарные остановили распространение пламени, а затем ликвидировали открытое горение.
"Проливка продолжается, чтобы не допустить повторного возгорания", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Проверка СК
После взрыва и пожара на заводе СК организовал доследственную проверку. Об этом говорится в канале ведомства в WhatsApp.
Следователи выясняют обстоятельства происшествия. На месте также работают криминалисты СК.
Отмечается, что осмотр здания затруднен из-за тушения пожара и проливки территории.
Экологические проверки
Кроме того, Роспотребнадзор начал проводить лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов около завода имени Свердлова в Дзержинске.
Ситуация находится на особом контроле управления ведомства по Нижегородской области.
Однако ранее представитель экстренных служб региона заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы.
Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.