МЧС сообщило о ликвидации пожара на заводе в Дзержинске‍

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова

Сотрудник МЧС у главной проходной Завода имени Я. М. Свердлова

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. На крупном оборонном заводе имени Я. М. Свердлова в Нижегородской области ликвидировали возгорание, сообщил представитель регионального МЧС.

В пятницу днем на заводе в Дзержинске прогремел взрыв. Погибли три человека, еще четверо получили ранения, их госпитализировали. Кроме того, судьба еще троих человек остается неизвестной: видимо, они остаются под завалами.

О взрыве сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. По его информации, инцидент произошел в цехе по производству аммонала.

Позднее на сайте предприятия появилось сообщение, что на заводе произошел хлопок в корпусе для утилизации мин.

"Здание оцеплено. Проводится проливка территории и здания пожарной охраной. О развитии событий будем информировать дополнительно", — говорится в сообщении.

Представитель экстренных служб региона назвал нарушение правил безопасности при производстве работ предварительной причиной происшествия.

Тушение пожара

После взрыва на заводе вспыхнул пожар. Его тушили по повышенному, третьему номеру сложности. Как сообщалось, огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Позднее пожарные остановили распространение пламени, а затем ликвидировали открытое горение.

"Проливка продолжается, чтобы не допустить повторного возгорания", — сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Проверка СК

После взрыва и пожара на заводе СК организовал доследственную проверку. Об этом говорится в канале ведомства в WhatsApp.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. На месте также работают криминалисты СК.

Отмечается, что осмотр здания затруднен из-за тушения пожара и проливки территории.

Экологические проверки

На место происшествия уже выехали следователи отдела по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты следственного управления СК по области.

Кроме того, Роспотребнадзор начал проводить лабораторные исследования атмосферного воздуха в зоне жилых домов около завода имени Свердлова в Дзержинске.

Ситуация находится на особом контроле управления ведомства по Нижегородской области.

Однако ранее представитель экстренных служб региона заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.