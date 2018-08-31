В Коми подросток сжег российский флаг

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 авг — РИА Новости. Полицейские проводят проверку по факту сожжения флага России, снятого с крыши здания сельской администрации в республике Коми, сообщает в пятницу пресс-служба республиканского МВД.

Инцидент произошел в селе Деревянск в Усть-Куломском районе Коми.

"По подозрению в совершении данного правонарушения стражи порядка задержали 16-летнего местного жителя. Как признался задержанный, около пяти часов вечера он залез на крышу здания, снял флаг и на следующий день сжег его в кювете у одного из домов села. Остатки флага выбросил в кусты за обочиной. Этот поступок, по его же словам, он совершил из хулиганских побуждений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подросток ранее состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.