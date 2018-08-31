ВОРОНЕЖ, 31 авг — РИА Новости. Сотрудники колонии под Воронежем задержали гражданина, который с помощью самодельного миномета пытался отправить в исправительное учреждение запрещенные там мобильные телефоны, сообщает управление ФСИН по региону.
"Четырьмя днями ранее сотрудники ИК-1 задержали гражданина Д., который с помощью самодельного пейнтбольного миномета пытался доставить осужденным сверток, в котором находились два мобильных телефона, sim-карта и зарядное устройство", — информирует УФСИН.
В отношении нарушителей составлены материалы об административном правонарушении, поскольку передача содержащимся под стражей предметов, веществ или продуктов питания, запрещенных законом, влечет штраф до 5 тысяч рублей.