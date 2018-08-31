В Россельхознадзоре рассказали о вспышках птичьего гриппа в ряде регионов

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Вспышки высокопатогенного гриппа птиц в 2018 году зарегистрированы в 14 субъектах РФ; в зоне риска находятся регионы, граничащие с Китаем и Монголией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Россельхознадзора.

"Вспышки высокопатогенного гриппа птиц в 2018 году зарегистрированы на территории 14 субъектов Российской Федерации: Курской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Ульяновской, Нижегородской и Костромской областей, Чувашской и Удмуртской республик и республик Татарстан и Марий Эл", — сказали в ведомстве.

"В порядке условного ранжирования территории Российской Федерации по степени риска заноса, возникновения и распространения высокопатогенного гриппа птиц до конца 2018 года в зону высокой степени риска попадают регионы, граничащие с Китаем и Монголией: Приморский, Алтайский, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, республика Тыва, а также южные территории субъектов Сибирского федерального округа", — добавил представитель Россельхознадзора.

По его словам, остается высокой и вероятность заноса вируса гриппа птиц, как высокопатогенного, так и низкопатогенного, в регионы бассейнов Волги и Дона.