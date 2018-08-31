В Нижегородской области назвали возможную причину взрыва на заводе

Взрыв на заводе имени Свердлова в Дзержинске (13)

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Причиной взрыва на крупном оборонном заводе имени Я.М. Свердлова в Нижегородской области, по предварительным данным, стало нарушение правил безопасности при производстве опасных работ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Предварительная причина взрыва — нарушение правил безопасности при производстве работ", — сказал он.

Вспыхнувший после взрыва пожар в городе Дзержинский тушат по повышенному, третьему номеру сложности. Как сообщалось, огонь распространился на площади 100 квадратных метров. По предварительным данным, погибли три человека, еще столько же госпитализированы. Судьба еще троих остается неизвестной: видимо, они остаются под завалами.

Инцидент произошел в цехе по производству аммонала.

Завод имени Я.М. Свердлова — один из крупнейших в боеприпасной отрасли России. Помимо прочего, выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.