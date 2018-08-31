В Подмосковье мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Мужчина ранил ножом двух полицейских во время задержания в подмосковном Дзержинском, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

"В полицию поступило сообщение, что мужчина в городском парке города Дзержинский ведет себя неадекватно. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали злоумышленника, им оказался ранее судимый 27-летний житель Волгоградской области. Во время задержания он попытался оказать сопротивление и нанес сотрудникам полиции телесные повреждения ножом", — пояснили в пресс-службе.

В настоящее время жизни полицейских ничего не угрожает. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее источник в правоохранительных органах области сообщил РИА Новости, что один из полицейских госпитализирован. Как сообщили в пресс-службе регионального главка СК, "следователи работают на месте нападения, решается вопрос о возбуждении уголовного дела".