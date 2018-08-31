МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У следствия в России не осталось вопросов о причинах крушения самолета Качиньского, версия польской стороны о взрыве подтверждения не нашла, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"К трагедии привела совокупность факторов. Это и непринятие командиром экипажа своевременных действий по уходу на запасной аэродром при фактических метеоусловиях на аэродроме в Смоленске. И ошибочные действия экипажа в условиях снижения вне видимости наземных ориентиров, продолжение захода на посадку, а также отсутствие должной реакции и требуемых действий при неоднократном срабатывании системы раннего предупреждения приближения земли", — сказала она.

Петренко подчеркнула, что ведомство тщательно проверило все другие варианты, а высказанная Варшавой версия о взрыве изучалась в первую очередь, однако не подтвердилась. К таким же выводам пришли и специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по итогам собственного расследования.

"Поэтому проведение дополнительного осмотра фрагментов самолета — это исключительное пожелание польской стороны, которое мы готовы выполнить в рамках тесного сотрудничества при расследовании этого уголовного дела", — уточнила она.

Польские коллеги одиннадцать раз приезжали в Россию для работы с вещественными доказательствами, напомнили в СК. При их участии неоднократно проводились осмотры как места крушения самолета, так и его фрагментов.

Сейчас ведомство исполняет очередной запрос. С 3 по 7 сентября в присутствии польских экспертов будет проведен дополнительный осмотр агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске. Для фиксации хода и результатов осмотра СК предоставит современную криминалистическую технику.

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