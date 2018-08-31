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Происшествия

Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"

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© Фото : МВД по Республике ТатарстанЧлены банда Тяп-ЛяпЧлены банда Тяп-Ляп
© Фото : МВД по Республике Татарстан

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Убитые, раненые, cожженные автомобили и разбитые витрины — ровно 40 лет назад, 31 августа 1978-го, члены банды "Тяп-Ляп", в основном подростки, устроили массовые погромы в Казани. Спустя два года организаторов беспорядков приговорили к расстрелу, а участников — к длительным срокам заключения. О том, как в столице советской Татарии впервые в послевоенной истории СССР сформировалась крупная ОПГ, — в материале РИА Новости.

Ни любви, ни тоски, ни жалости

Вечером 31 августа 1978 года сотня подростков из микрорайона Теплоконтроль, вооружившись пистолетами, гранатами, арматурой, кастетами и ножами, выдвинулась на другой конец города — в Ново-Татарскую слободу. Там толпа бросилась избивать прохожих (не пожалели даже беременную), переворачивать и поджигать припаркованные автомобили, громить магазины.

© МВД по Республики ТатарстанЛидер ОПГ "Тяп-Ляп" Завдат Хантимиров
© МВД по Республики Татарстан
Лидер ОПГ "Тяп-Ляп" Завдат Хантимиров

К месту погромов стянули усиленные наряды милиции, а также народных дружинников и солдат. "Накануне оперативники получили от агентуры информацию о том, что "тяпляповцы" собираются прижать к ногтю Ново-Татарскую слободу, — рассказывает РИА Новости экс-замначальника УВД Казани полковник милиции Александр Авдиев. — Мы выставили в районе три наряда, они попытались прекратить погромы, но встретили серьезное сопротивление. В них кинули гранату и открыли огонь. В перестрелке несколько патрульных получили ранения".

Услышав вой сирен, налетчики бросились в разные стороны. Возле станции Вахитово у них на пути оказался пожилой мужчина — убили на месте. По мнению милиционера, жертв могло быть гораздо больше, если бы не вмешались вовремя силовики.

Инесса Тарвердиева
© Фото : СК РФ
"Банда амазонок": история самой кровавой женской группировки в России
"В ту ночь мы задержали около 90 человек, а уже на следующий день прокуратура впервые за несколько десятилетий возбудила уголовное дело по статье "Бандитизм". Причем фигурантами стали несовершеннолетние, — продолжает Авдиев. — Мы уже несколько лет разрабатывали эту банду и быстро установили организаторов и особо активных участников".

Расследование заняло около года. Дело взял на личный контроль министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. В следственно-оперативную группу включили 25 человек, в том числе работников МУРа.

Оставшиеся на свободе бандиты запугивали свидетелей и предлагали силовикам взятки. Они также оказывали давление на подельников, которые признали вину и пошли на сделку со следствием. В ходе разбирательства вскрылись другие эпизоды убийств и вымогательств. В итоге в начале 1980 года лидеров банды Завдата Хантимирова по кличке Джавда и Искандера Тазетдинова приговорили к расстрелу. Еще около 30 человек получили серьезные сроки.

© Фото : МВД по Республике ТатарстанБанде "Тяп-Ляп" в целях безопасности выносили приговор прямо в СИЗО
© Фото : МВД по Республике Татарстан
Банде "Тяп-Ляп" в целях безопасности выносили приговор прямо в СИЗО

"Казанский феномен"

Дело "тяпляповцев" было беспрецедентным в Советском Союзе. Многие эксперты считают, что именно с этой банды в стране возродилась организованная преступность, с которой было практически покончено в послевоенные годы.

"Молодежные группировки в Казани формировались еще в начале 1970-х, причем у руля стояли не только уголовники, но и интеллигенты с высшим образованием, — вспоминает Авдиев. — В городе было много богатых людей: официанты, фарцовщики, рыночные торговцы, ювелиры и "цеховики", и их постепенно обкладывали данью. Чтобы держать всех в страхе, требовались бойцы — так называемые торпеды.

© РИА Новости / Г. ЩербаковПерейти в фотобанкТроллейбус на улице Декабристов. Татарская АССР
© РИА Новости / Г. Щербаков
Перейти в фотобанк
Троллейбус на улице Декабристов. Татарская АССР

В их ряды, как правило, набирали подростков из рабочих семей. В те годы городские власти выделяли помещения для спортивных клубов, но зарплата руководителей и тренеров была слишком маленькой. Поэтому некоторые связывались с криминалом.

Бойцовские навыки "тяпляповцы" оттачивали не только в спортзалах, но и в драках с бандами из соседних районов. Массовые разборки сотрясали город. "В то время преступления несовершеннолетних старались особо не афишировать. Поэтому на многое закрывали глаза, а фигурантов лишь привлекали за административные правонарушения, мелкое хулиганство, — объясняет экс-замглавы УВД. — Это, конечно, способствовало становлению молодежных группировок в городе".

© Фото : МВД по Республике ТатарстанПисьмо члена банды "Тяп-Ляп" из СИЗО
© Фото : МВД по Республике Татарстан
Письмо члена банды "Тяп-Ляп" из СИЗО

Однако после августовских событий 1978-го обходить больную тему стороной было уже невозможно. Набег на Ново-Татарскую слободу — это типичная бандитская разборка из-за сфер влияния. По словам Авдиева, аналогичные по составу и масштабам деятельности ОПГ в то время действовали также Москве и Ленинграде.

Новые горизонты

Несмотря на разгром "тяпляповцев", полностью покончить с молодежной преступностью в Казани не получилось. Образовались другие группировки. Постепенно география их криминальной деятельности распространилась далеко за пределы города.

"В 1980-х в Москве орудовала банда из Татарстана, состоящая из подростков, — рассказывает РИА Новости экс-оперуполномоченный по особо важным делам "убойного" отдела МУРа подполковник милиции Игорь Васильев. — Они приезжали утром, грабили прохожих, а вечером садились в поезд и уезжали. Это была самая настоящая ОПГ из 50 бойцов, с четкой иерархией и лидером. После очередного набега их взяли с поличным".

© Фото : МВД по Ресупблике ТатарстанБанды Казани
© Фото : МВД по Ресупблике Татарстан
Банды Казани

С годами такие молодежные банды трансформировались в организованные преступные сообщества. В девяностые в Татарстане и других регионах страны действовало несколько мощных казанских ОПГ: "Хади-Такташ", "Перваки", "Жилка" и другие. К ним примкнули и "тяпляповцы", оставшиеся на свободе или вышедшие из колонии. Бандиты занимались вымогательством, наркоторговлей, грабежами и заказными убийствами.

Силовики разгромили эти группировки лишь в начале нулевых. Большинство криминальных лидеров приговорили к пожизненному лишению свободы.

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