Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Убитые, раненые, cожженные автомобили и разбитые витрины — ровно 40 лет назад, 31 августа 1978-го, члены банды "Тяп-Ляп", в основном подростки, устроили массовые погромы в Казани. Спустя два года организаторов беспорядков приговорили к расстрелу, а участников — к длительным срокам заключения. О том, как в столице советской Татарии впервые в послевоенной истории СССР сформировалась крупная ОПГ, — в материале РИА Новости.
Ни любви, ни тоски, ни жалости
Вечером 31 августа 1978 года сотня подростков из микрорайона Теплоконтроль, вооружившись пистолетами, гранатами, арматурой, кастетами и ножами, выдвинулась на другой конец города — в Ново-Татарскую слободу. Там толпа бросилась избивать прохожих (не пожалели даже беременную), переворачивать и поджигать припаркованные автомобили, громить магазины.
К месту погромов стянули усиленные наряды милиции, а также народных дружинников и солдат. "Накануне оперативники получили от агентуры информацию о том, что "тяпляповцы" собираются прижать к ногтю Ново-Татарскую слободу, — рассказывает РИА Новости экс-замначальника УВД Казани полковник милиции Александр Авдиев. — Мы выставили в районе три наряда, они попытались прекратить погромы, но встретили серьезное сопротивление. В них кинули гранату и открыли огонь. В перестрелке несколько патрульных получили ранения".
Услышав вой сирен, налетчики бросились в разные стороны. Возле станции Вахитово у них на пути оказался пожилой мужчина — убили на месте. По мнению милиционера, жертв могло быть гораздо больше, если бы не вмешались вовремя силовики.
Расследование заняло около года. Дело взял на личный контроль министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. В следственно-оперативную группу включили 25 человек, в том числе работников МУРа.
Оставшиеся на свободе бандиты запугивали свидетелей и предлагали силовикам взятки. Они также оказывали давление на подельников, которые признали вину и пошли на сделку со следствием. В ходе разбирательства вскрылись другие эпизоды убийств и вымогательств. В итоге в начале 1980 года лидеров банды Завдата Хантимирова по кличке Джавда и Искандера Тазетдинова приговорили к расстрелу. Еще около 30 человек получили серьезные сроки.
"Казанский феномен"
Дело "тяпляповцев" было беспрецедентным в Советском Союзе. Многие эксперты считают, что именно с этой банды в стране возродилась организованная преступность, с которой было практически покончено в послевоенные годы.
"Молодежные группировки в Казани формировались еще в начале 1970-х, причем у руля стояли не только уголовники, но и интеллигенты с высшим образованием, — вспоминает Авдиев. — В городе было много богатых людей: официанты, фарцовщики, рыночные торговцы, ювелиры и "цеховики", и их постепенно обкладывали данью. Чтобы держать всех в страхе, требовались бойцы — так называемые торпеды.
В их ряды, как правило, набирали подростков из рабочих семей. В те годы городские власти выделяли помещения для спортивных клубов, но зарплата руководителей и тренеров была слишком маленькой. Поэтому некоторые связывались с криминалом.
Бойцовские навыки "тяпляповцы" оттачивали не только в спортзалах, но и в драках с бандами из соседних районов. Массовые разборки сотрясали город. "В то время преступления несовершеннолетних старались особо не афишировать. Поэтому на многое закрывали глаза, а фигурантов лишь привлекали за административные правонарушения, мелкое хулиганство, — объясняет экс-замглавы УВД. — Это, конечно, способствовало становлению молодежных группировок в городе".
Однако после августовских событий 1978-го обходить больную тему стороной было уже невозможно. Набег на Ново-Татарскую слободу — это типичная бандитская разборка из-за сфер влияния. По словам Авдиева, аналогичные по составу и масштабам деятельности ОПГ в то время действовали также Москве и Ленинграде.
Новые горизонты
Несмотря на разгром "тяпляповцев", полностью покончить с молодежной преступностью в Казани не получилось. Образовались другие группировки. Постепенно география их криминальной деятельности распространилась далеко за пределы города.
"В 1980-х в Москве орудовала банда из Татарстана, состоящая из подростков, — рассказывает РИА Новости экс-оперуполномоченный по особо важным делам "убойного" отдела МУРа подполковник милиции Игорь Васильев. — Они приезжали утром, грабили прохожих, а вечером садились в поезд и уезжали. Это была самая настоящая ОПГ из 50 бойцов, с четкой иерархией и лидером. После очередного набега их взяли с поличным".
С годами такие молодежные банды трансформировались в организованные преступные сообщества. В девяностые в Татарстане и других регионах страны действовало несколько мощных казанских ОПГ: "Хади-Такташ", "Перваки", "Жилка" и другие. К ним примкнули и "тяпляповцы", оставшиеся на свободе или вышедшие из колонии. Бандиты занимались вымогательством, наркоторговлей, грабежами и заказными убийствами.
Силовики разгромили эти группировки лишь в начале нулевых. Большинство криминальных лидеров приговорили к пожизненному лишению свободы.