В Новосибирске ликвидировали пожар в больнице

НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Пожар в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы в Новосибирске ликвидирован, больные вернулись в палаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ГУМЧС, пожар в седьмом корпусе больницы по улице Немировича-Данченко произошел в 19.05 местного времени (15.05 мск). На место выехали пожарные по повышенному номеру сложности. Из корпуса было эвакуировано около 100 человек, в том числе лежачие больные. Погибших и пострадавших нет.

"Пожар был в подвале седьмого корпуса, который соединяется с другими корпусами коридорами. Люди эвакуировались не только из этого, но и из смежных корпусов. Сейчас все больные вернулись в палаты. Больные из корпуса, где произошел пожар, временно распределены по палатам других отделений", — сказал собеседник агентства.

Представитель ГУМЧС отметил, что всего было эвакуировано 412 человек, 109 из которых дети. Пожарные при помощи спасательных устройств эвакуировали 16 человек тяжелобольных из реанимационного отделения.

В ГУМЧС отметили, что в настоящее время пожар ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Энергетики работают над восстановлением энергоснабжения корпуса. Причины пожара устанавливаются.

"В подвальном помещении горели деревянные поддоны из под медикаментов. Всего 46 минут потребовалось огнеборцам на ликвидацию открытого горения", — отметили в ведомстве. На месте работали 88 человек и 27 единиц техники.

На место ЧП выезжали начальник главка МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Новосибирская областная клиническая больница по объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений Сибири.