В Новосибирске около 100 человек эвакуировали из больницы из-за пожара

НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Пожар вспыхнул вечером в подвале одного из корпусов Новосибирской областной клинической больницы, эвакуированы около 100 человек, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.

По данным ведомства, пожар в седьмом корпусе Новосибирской областной клинической больницы по улице Немировича-Данченко, 130 произошел в 19.05 местного времени (15.05 мск). На место выехали пожарные по повышенному номеру сложности.

"Из седьмого корпуса эвакуированы больные. В настоящий момент локализовано горение в подвальном помещении, по предварительным данным, электропроводов. Погибших и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы", — сказал собеседник агентства.

Представитель ГУМЧС отметил, что эвакуированы около 100 человек. На тушение пожара привлечены 18 единиц техники и 63 человека.

В свою очередь, очевидец сообщил РИА Новости, что сотрудникам больницы пришлось эвакуировать всех больных из задымленного корпуса, в том числе сидячих и лежачих. Временно они находятся на улице.