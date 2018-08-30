МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поменять следователей по ряду резонансных уголовных дел, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Официальный представитель СК отметила, что в первый день после отпуска Бастрыкина состоялось оперативное совещание.

"Бастрыкин… провел оперативное совещание с участием заместителя председателя СК России Игоря Краснова, руководителя ГСУ СК России Эдуарда Кабурнеева, и.о. руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Ростислава Рассохова, а также следователей центрального аппарата ведомства", — рассказала Петренко.

В частности, следователи доложили Бастрыкину о предварительном следствии по уголовным делам о пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", о ДТП с перевозившим детскую спортивную команду автобусом на трассе в ХМАО, о хищении выделенных Экспертно-криминалистическому центру МВД России средств на закупку и поставку оборудования по госконтрактам.

Также было доложено о расследовании теракта в метро Петербурга, по злоупотреблениям должностными лицами при работах на космодроме "Восточный", о хищении в Тверской области товаров на железной дороге. Бастрыкину доложили о следствии по делам об убийстве отца сестрами Хачатурян, по обвинению в растрате бюджетных средств замдиректора ФСИН России Олега Коршунова.

Кроме того, были озвучены последние результаты предварительного следствия по делу о превышении должностных полномочий сотрудников исправительной колонии в Ярославской области, а также по уголовным делам о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе.

"Председатель СК России по ряду из них дал конкретные указания, направленные на укрепление доказательственной базы, максимальную активизацию расследования и скорейшее завершение предварительного следствия по отдельным преступлениям. Кроме того, глава ведомства поручил по некоторым из уголовных дел усилить следственные группы, а часть из них передать в производство других следователей", — добавила Петренко.