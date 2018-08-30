В Москве ревнивый коллега избил актрису музыкального театра "Ромэн"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту избиения актрисы Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" Зинаиды Осиповой, которую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Он добавил, что от написания заявления актриса отказалась. Полиция проводит проверку по данному факту.
В настоящее время в больницу отправлен запрос для получения справки с точным диагнозом для установления степени тяжести полученных травм.