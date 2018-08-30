В Реутове ликвидировали пожар на теннисном корте

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар на крытом теннисном корте в подмосковном Реутове полностью ликвидирован, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Ранее сообщалось о возгорании на крытом теннисном корте по адресу: улица Лесная, дом 11, корпус 2 в Реутове. Из горящего здания было эвакуировано пять человек. По данным МЧС, пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 2400 квадратных метров.

"В 12.25 объявлена полная ликвидация пожара", — сказал собеседник агентства.