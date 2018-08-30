В Приморье после тайфуна спасли около 70 рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 30 авг — РИА Новости. Около 70 северокорейских рыбаков были спасены в Приморье после тайфуна Soulik, сообщили РИА Новости в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Ранее краевые власти сообщали, что почти 250 иностранных судов пережидали шторм в Приморье. Отмечалось, что это в основном рыбацкие шхуны из Северной Кореи и Китая. Как рассказали в пограничном управлении, большинство иностранных судов покинули воды РФ, одному рыбаку потребовалась медицинская помощь. В социальных сетях жители публикуют фотографии выброшенных на берег шхун.

"Всего после прохождения тайфуна было спасено порядка 70 иностранных моряков. Один из пострадавших граждан КНДР, получивший тяжелую травму, все еще находится под контролем врачей в одной из районных больниц. После получения в полном объеме необходимой медицинской помощи вопросами его возвращения на родину будет заниматься Генеральное консульство КНДР во Владивостоке", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-группе, спасены 70 северокорейских рыбаков. Рыбаки, чьи шхуны находятся на плаву, сопровождаются до границы и своим ходом возвращаются в Северную Корею. Спасенных с разбитых штормом судов передадут сопредельной стороне по упрощенной процедуре.

"Нередко до прибытия пограничников в отдаленные районы не оставались в стороне и приморцы, жители прибрежных населенных пунктов. Так, четверо северокорейских рыбаков, чью лодку шторм выбросил на побережье острова Рейнике, накормленные и обогретые неравнодушными местными жителями, в настоящее время в сопровождении пограничников уже выдвигаются на свою историческую родину. Еще один рыбак, обнаруженный в Ливадии, препровожден в местную больницу", — рассказали в пограничном управлении.