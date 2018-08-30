На Урале закрыли дело пенсионерки, обратившейся к СМИ из-за проблем ЖКХ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Пригородный районный суд Свердловской области в четверг оправдал пенсионерку Ирину Куценок, обвиняемую в организации несогласованного митинга после попытки привлечь внимание СМИ к отсутствию горячей воды в селе Покровское, сообщила РИА Новости консультант суда.

Административное дело в отношении пенсионерки было возбуждено после того, как она сообщила редакции ГТРК "Вести Урал" о том, что в селе в течение двух месяцев отсутствует горячая вода, пишет местное агентство "Между строк". На встречу с журналистами Куценок позвала односельчан и повесила объявление на подъездах с просьбой собраться у местного клуба. После этого, по данным СМИ, глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская подала заявление в полицию, обвинив Куценок в организации публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления.

"В иске отказано в связи с отсутствием состава преступления", – сказала собеседница агентства, отметив, что производство по делу прекращено.