На Камчатке полицейские изъяли более 49 тонн рыбы и красной икры

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полицейские на Камчатке в ходе оперативно-розыскных и профилактических мероприятий на территории двух рыбоперерабатывающих заводов изъяли более 49 тонн рыбы и красной икры, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, на предприятии в селе Усть-Большерецк полицейские нашли замороженную рыбу ценных лососевых пород в крафт-мешках без маркировки и документов. Кроме того, на заводе хранилось 300 килограммов красной икры — "13 кубоконтейнеров с заготовленной соленой икрой и девять мешков с сырцом".
Кроме того, сотрудники полиции установили причастность этого предприятия к организации незаконной свалки в 25 километрах от поселка в районе 105-го километра трассы "Начикинский – Октябрьский". "Полицейскими задокументированы обстоятельства сброса рыбных отходов и рыбы-сырца автомобилем МАЗ, принадлежащим компании. Собранные материалы переданы в территориальное управление Россельхознадзора", — уточнила она.