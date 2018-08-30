На Камчатке полицейские изъяли более 49 тонн рыбы и красной икры

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Полицейские на Камчатке в ходе оперативно-розыскных и профилактических мероприятий на территории двух рыбоперерабатывающих заводов изъяли более 49 тонн рыбы и красной икры, возбуждено уголовное дело, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Камчатскому краю совместно с коллегами из Усть-Большерецкого МО МВД России в рамках операции "Путина-2018" изъято из незаконного оборота свыше 49 тонн нелегальной рыбопродукции", — сказала она.

По данным Волк, на предприятии в селе Усть-Большерецк полицейские нашли замороженную рыбу ценных лососевых пород в крафт-мешках без маркировки и документов. Кроме того, на заводе хранилось 300 килограммов красной икры — "13 кубоконтейнеров с заготовленной соленой икрой и девять мешков с сырцом".

Волк отметила, что на заводе в поселке Октябрьский правоохранители изъяли более тонны красной икры без документов, из них 240 килограммов соленой и 900 килограммов замороженной.

Кроме того, сотрудники полиции установили причастность этого предприятия к организации незаконной свалки в 25 километрах от поселка в районе 105-го километра трассы "Начикинский – Октябрьский". "Полицейскими задокументированы обстоятельства сброса рыбных отходов и рыбы-сырца автомобилем МАЗ, принадлежащим компании. Собранные материалы переданы в территориальное управление Россельхознадзора", — уточнила она.