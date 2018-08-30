СК начал проверку после обнаружения мумифицированного тела в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку после обнаружения мумифицированного тела мужчины в одном из домов Екатеринбурга, сообщил РИА Новости представитель управления СК по Свердловской области Александр Шульга.

Ранее в агентстве Znak.com появилась информация, что в одной из квартир на Малом Конном полуострове обнаружили мумию пожилого мужчины. По словам соседей, погибший пролежал мертвым в кровати около трех лет.

"Следственным отделом по Верх-Исетскому району Екатеринбурга областного СКР по факту смерти мужчины проводится проверка. Согласно данным осмотра места происшествия, признаков криминальной смерти нет", – сказал собеседник агентства.

По данным Шульги, пенсионер жил один, его квартира была закрыта изнутри и следов взлома не обнаружено. Давность и точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинского исследования, добавил представитель СУСК.