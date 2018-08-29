Дела о пытках в ярославской колонии объединили в одно производство

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Следствие объединило два уголовных дела об избиениях заключенных в ярославской колонии №1, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель потерпевшего, бывшего заключенного этой колонии Евгения Макарова, Руслан Вахапов.
По материалам суда, Макаров проходил потерпевшим по обоим уголовным делам. Он сам пришел на заседание суда, на котором решается вопрос об аресте одного из сотрудников колонии Дмитрия Никитенко.
В то же время имени Макарова нет в списке заключенных, которые, по данным следствия, подверглись пыткам в декабре 2016 года (перечень огласил судья). Таким образом, Макаров стал потерпевшим по объединенному уголовному делу в силу того, что он уже имел такой статус по первому из дел.
При каких именно обстоятельствах происходили избиения, официально не сообщается.
Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала на прошлой неделе на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.