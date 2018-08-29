Дела о пытках в ярославской колонии объединили в одно производство

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Следствие объединило два уголовных дела об избиениях заключенных в ярославской колонии №1, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель потерпевшего, бывшего заключенного этой колонии Евгения Макарова, Руслан Вахапов.

"Уголовные дела объединили в одно производство", — сказал он.

По материалам суда, Макаров проходил потерпевшим по обоим уголовным делам. Он сам пришел на заседание суда, на котором решается вопрос об аресте одного из сотрудников колонии Дмитрия Никитенко.

В то же время имени Макарова нет в списке заключенных, которые, по данным следствия, подверглись пыткам в декабре 2016 года (перечень огласил судья). Таким образом, Макаров стал потерпевшим по объединенному уголовному делу в силу того, что он уже имел такой статус по первому из дел.

При каких именно обстоятельствах происходили избиения, официально не сообщается.

Новую видеозапись из исправительной колонии №1 в Ярославле с избиением осужденных опубликовала на прошлой неделе на своем сайте "Новая газета". По данным издания, события на записи относятся к декабрю 2016 года. Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия и специальных средств.