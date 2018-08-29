В Дагестане ребенка унесло течением после падения машины с обрыва

МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Машина упала в обрыв в горах Дагестана, двоих человек удалось спасти, несовершеннолетнего ребенка унесло течением, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД.

ЧП произошло в Хунзахском районе Дагестана на территории Гоцатлинской ГЭС.

"Автомобиль Lada Kalina упал в обрыв, водителя и пассажира спасли очевидцы, несовершеннолетнего ребенка унесло водой. Ведутся его поиски", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в поисках принимают участие сотрудники МВД, МЧС и местные жители.