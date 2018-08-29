В Нижегородской области мужчина спас из горящего дома женщину и ее дочь

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг — РИА Новости. Житель Ногинска Юрий Хлюзов помог выбраться из горящего здания в Пильнинском районе Нижегородской области женщине и ее маленькой дочери, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

Возгорание в деревянном одноэтажном доме в селе Медяна Пильнинского района произошло около полуночи. В это время в нем находилась хозяйка, 47-летняя женщина, вместе со своей шестилетней дочкой.

"Женщину разбудил едкий запах дыма. Она подбежала к окну и увидела, что задняя часть дома была охвачена огнем. Женщина разбудила дочь и попыталась вместе с ребенком выбраться из жилища через окно, но не смогла его открыть. Неожиданно кто-то с улицы разбил окно доской. Этим человеком оказался Юрий Хлюзов. Сначала он вытащил на улицу девочку, а потом ее мать", — говорится в сообщении.

К моменту, когда приехали пожарные, хозяйка дома с дочкой были уже в безопасности. Из-за того, что пожар был поздно обнаружен, дом и надворная постройка полностью сгорели. Предположительной причиной пожара стал поджог.

По словам Юрия Хлюзова, проживающего в Ногинске Московской области, в ту ночь он оказался неподалеку от места пожара по счастливой случайности: мужчина гостил у родственников, дом которых находится на соседней улице.

"Хлюзов вышел на улицу и на расстоянии одного километра увидел пламя. На своем автомобиле он поехал к месту пожара. Благодаря его неравнодушному отношению к чужой беде, женщина и девочка не пострадали. Сам герой получил незначительные ушибы и ссадины, но от госпитализации отказался. За проявленное мужество и героизм в ГУ МЧС России по Нижегородской области рассматривается вопрос о его поощрении", — отмечается в сообщении.