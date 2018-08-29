Распоряжение о списании штрафа со счетов Улюкаева направили приставам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы направил судебным приставам распоряжение о списании с арестованных счетов экс-министра Алексея Улюкаева назначенного ему штрафа в 130 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Экс-главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью". Сам экс-министр считает себя жертвой провокации.