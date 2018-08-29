На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек‍

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Забайкальском крае около десяти человек попытались напасть на воинский эшелон. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
По данным следствия, около часа ночи порядка десяти человек приблизились к эшелону и начали забрасывать часовых камнями. Часовой сделал выстрел в воздух, однако хулиганы проигнорировали предупреждение. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате один из нападавших был смертельно ранен.
На месте происшествия приступила к работе следственная группа. Военные следователи, в частности, начали проверку по факту применения оружия караульными. Ведомство также ведет розыск нападавших, которые, по предварительным данным, являются местными жителями.
Из-за проведения следственных действия эшелон задержался на четыре часа.
Конфликт в кафе
Позднее выяснилось, что погибшим оказался местный житель Антон Жданов. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как удалось выяснить, вечером в кафе рядом со станцией вошли двое военнослужащих с эшелона. В это время Жданов там отмечал свой 29-й день с компанией друзей, всего около 20 человек.
По словам очевидцев, именинник возмутился тем, что солдаты попытались завести беседу с девушками. Заручившись поддержкой друзей, Жданов сделал замечание и применил силу. После короткой потасовки солдаты отступили к эшелону, а толпа бросилась за ними.
Учения "Восток-2018"
Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкалье. К ним привлекут войска двух военных округов и Северного флота.
Кроме того, в учениях примут участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.