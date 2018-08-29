На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек‍

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Забайкальском крае около десяти человек попытались напасть на воинский эшелон. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в городе Петровск-Забайкальский. Около 22 часов поезд, следовавший на учения "Восток-2018", с личным составом и военной техникой остановился на станции Петровский Завод.

По данным следствия, около часа ночи порядка десяти человек приблизились к эшелону и начали забрасывать часовых камнями. Часовой сделал выстрел в воздух, однако хулиганы проигнорировали предупреждение. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате один из нападавших был смертельно ранен.

На месте происшествия приступила к работе следственная группа. Военные следователи, в частности, начали проверку по факту применения оружия караульными. Ведомство также ведет розыск нападавших, которые, по предварительным данным, являются местными жителями.

Из-за проведения следственных действия эшелон задержался на четыре часа.

Конфликт в кафе

Позднее выяснилось, что погибшим оказался местный житель Антон Жданов. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как удалось выяснить, вечером в кафе рядом со станцией вошли двое военнослужащих с эшелона. В это время Жданов там отмечал свой 29-й день с компанией друзей, всего около 20 человек.

По словам очевидцев, именинник возмутился тем, что солдаты попытались завести беседу с девушками. Заручившись поддержкой друзей, Жданов сделал замечание и применил силу. После короткой потасовки солдаты отступили к эшелону, а толпа бросилась за ними.

Учения "Восток-2018"

В Петровске-Забайкальском Антона многие знали под кличкой Жданчик, он имел судимость, вращался в криминальных кругах и был так называемым смотрящим. Он, в частности, пользовался большим авторитетом среди приверженцев молодежной субкультуры АУЕ (арестантский уклад един).

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкалье. К ним привлекут войска двух военных округов и Северного флота.

Кроме того, в учениях примут участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.