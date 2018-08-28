В Крыму после выбросов в атмосферу начали проверку трех химзаводов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости. Проверка начата на трех химических предприятиях на севере Крыма после выброса неизвестного загрязняющего вещества в атмосферу, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее он заявлял, что, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан". На самом предприятии отрицают причастность к выбросу. Пробы воздуха не показали наличия опасных для здоровья частиц.

"Выясняем ситуацию. Информация меняется. Все руководители предприятий отказываются, что это случилось на их предприятиях. Не хочу быть голословным и без официального заключения давать какую-либо предварительную информацию. На всех предприятиях – "Крымский содовый завод", "Бром" и "Крымский Титан" — рабочие группы находятся физически там. Выясняем. К сожалению, на данную минуту окончательного результата по причинам нет", — сказал Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, работу химзаводов, до установления причин выброса, не ограничивали.

"Сначала была информация предварительная, что, возможно, это "Крымский Титан", последняя, к чему проверяющие больше склоняются, что это "Крымский содовый завод" или "Бром", но не хочу дезинформировать людей и наносить ущерб репутации предприятий", — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что ситуация на севере Крыма сложилась нехорошая.

"Смог, определенная непрозрачность воздуха, осадки какие-то, выпадает какое-то вещество. Как только поймем, в чем причина данной ситуации, сразу будем понимать, как ликвидировать последствия и чья вина в том, что такая ситуация произошла на севере Крыма", — подчеркнул Аксенов.

Он признался, что сначала думали, что произошедшие на севере Крыма является результатом действий "из-за рубежа". "Ждем официальных результатов", — подчеркнул Аксенов.

Ранее вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявлял, что на севере полуострова из-за выброса неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований.

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