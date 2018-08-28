В Москве неизвестные украли сумку с почти тремя миллионами рублей

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Двое неизвестных с ножом забрали из салона автомобиля мужчины на юге Москвы сумку с деньгами, введен план "Перехват", сообщил РИА Новости в столичном управлении МВД. Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что речь идет о 2,6 миллиона рублей.

"В 17.21 поступило сообщение об уличном разбое по адресу: микрорайон Чертаново Северное, корпус 208. По предварительным данным, двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, водителю иномарки, забрали из салона его автомобиля сумку с деньгами, после чего скрылись с места происшествия на машине Nissan. Сумма похищенного устанавливается", — заявили в пресс-службе.

Введен план "Перехват". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"По словам водителя, в сумке было 2,6 миллиона рублей", — добавил источник.